Первые кадры Степана Меньщикова с Лобного на новом «Доме-2»: экс-участник стал ведущим

Бывший участник «Дома-2» Степан Меньщиков вернулся на проект в качестве ведущего. В минувшую пятницу он провел Лобное.

В Сети появились первые кадры, запечатлевшие Степана Меньщикова на съемочной площадке реалити-шоу. Степан старался быть самим собой, много шутил, пытался разобраться с ситуацией в семье Черно и Оганесян, дал иммунитет новому участнику.

Однако реакция поклонников реалити-шоу на появление Степана Меньщикова в эфире была неоднозначной.