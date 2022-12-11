Первые кадры Степана Меньщикова с Лобного на новом «Доме-2»: экс-участник стал ведущим

Бывший участник «Дома-2» Степан Меньщиков вернулся на проект в качестве ведущего. В минувшую пятницу он провел Лобное.
В Сети появились первые кадры, запечатлевшие Степана Меньщикова на съемочной площадке реалити-шоу. Степан старался быть самим собой, много шутил, пытался разобраться с ситуацией в семье Черно и Оганесян, дал иммунитет новому участнику.
Однако реакция поклонников реалити-шоу на появление Степана Меньщикова в эфире была неоднозначной.
«Меньщиков, конечно как клоун - публику смешить пошлыми шутками, не так и плох, но как ведущий шоу полный провал», «Степа – красавчик, легенда!», «Приятно, что Степа дал иммунитет новому участнику», - высказались в Сети.
Степан Меньщиков на «Доме-2». Фото: кадр программы
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Напомним, информация о том, что бывший участник «Дома-2» Степан Меньщиков возвращается на проект в качестве ведущего, появилась на этой неделе. Сначала говорилось о том, что Меньщиков заменит беременную Ольгу Орлову, которая уходит в декрет. Но скорее всего, речь идет об эксперименте и разовом ведении эфира Степаном Меньщиковым.