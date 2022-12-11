«Умный, работящий, красивый, добрый»: Ирина Агибалова предстала со взрослым сыном, которого родила не от мужа

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Агибалова вместе с мужем Юрием Васильевичем на днях прилетела в Москву из Кипра.
Пара торопилась вернуться ко дню рождения сына Ирины Александровны Олега. Младшему наследнику телебабушки исполнилось 23 года.
В микроблоге Ирина Агибалова поделилась совместным снимком со взрослым сыном.
«Ты вырос и повзрослел, но твоя внимательность и твоя забота о родителях осталась, ты не забываешь ни о ком из близких и друзей. Умный, работящий, красивый, добрый, тактичный, заботливый, деликатный, смелый - это еще не все, что характеризует тебя, мой родной», - написала под фото Ирина Агибалова.
Ирина Агибалова с сыном Олегом. Фото: соцсети
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Напомним, сына Олега Ирина Агибалова родила не от мужа Юрия Васильевича. Молодой человек появился на свет от другого мужчины, в тот момент Агибаловы расставались, но потом воссоединились. Юрий Васильевич принял ребенка Ирины Александровны, он усыновил мальчика и дал ему свою фамилию.