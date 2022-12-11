«Умный, работящий, красивый, добрый»: Ирина Агибалова предстала со взрослым сыном, которого родила не от мужа

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Напомним, сына Олега Ирина Агибалова родила не от мужа Юрия Васильевича. Молодой человек появился на свет от другого мужчины, в тот момент Агибаловы расставались, но потом воссоединились. Юрий Васильевич принял ребенка Ирины Александровны, он усыновил мальчика и дал ему свою фамилию.