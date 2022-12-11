На двух стульях: покинувшая Россию Кристина Орбакайте встретилась в Нью-Йорке с Чулпан Хаматовой и Максом Покровским

Известная певица и актриса Кристина Орбакайте ведет себя намного сдержаннее, чем ее родительница Алла Пугачева. Орбакайте не делает резких движений, не позволяет себе говорить лишнего, а продолжает сниматься и давать сольные концерты в России.

Но при этом Кристина Орбакайте поддерживает теплые отношения с мамой и дружит со звездами, которые на фоне событий в мире уехали из России, громко хлопнув дверью.

Завершив гастрольный тур по России, Кристина Орбакайте улетела в США, где живут ее муж Михаил Земцов и дочка Клавдия. В Нью-Йрке Кристина Орбакайте встретилась с покинувшими Россию актрисой Чулпан Хаматовой и музыкантом Максом Покровским из группы «Ногу свело!». Вероятно, Орбакайте побывала на спектакле одного из российских артистов. В результате в соцсети появилось фото, на котором Орбакате предстала в компании покинувших Россию знаменитостей.

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