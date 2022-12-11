Какая же красивая: похудевшая Анастасия Дашко из «Дома-2» обнажила плечи в платье с драпировкой и рукавами-колоколами

Бывшая участница «Дома-2» Анастасия Дашко - мама двух мальчиков. Беременность и роды превратили девушку с модельными параметрами Анастасию Дашко в грузную даму. Но звезда телестройки сумела взять себя в руки и избавилась от пары десятков килограммов.

Сегодня Анастасия Дашко наслаждается своей стройностью и с радостью демонстрирует смелые наряды.

На фото в микроблоге Дашко предстала в коротком платье с драпировкой в области талии и объемными рукавами-колоколами. При этом Анастасия Дашко кокетливо обнажила покатые плечи.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».