Какая же красивая: похудевшая Анастасия Дашко из «Дома-2» обнажила плечи в платье с драпировкой и рукавами-колоколами

Бывшая участница «Дома-2» Анастасия Дашко - мама двух мальчиков. Беременность и роды превратили девушку с модельными параметрами Анастасию Дашко в грузную даму. Но звезда телестройки сумела взять себя в руки и избавилась от пары десятков килограммов.
Сегодня Анастасия Дашко наслаждается своей стройностью и с радостью демонстрирует смелые наряды.
На фото в микроблоге Дашко предстала в коротком платье с драпировкой в области талии и объемными рукавами-колоколами. При этом Анастасия Дашко кокетливо обнажила покатые плечи.
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Анастасия Дашко в мини-платье. Фото: соцсети
Под снимком Анастасия Дашко рассказала, что планирует проведение новогоднего корпоратива для сотрудников своей логистической компании. Поклонники предположили, что ведущим вечера будет экс-участник «Дома-2» Роман Третьяков.
«Энергия мероприятия будет невероятной, также, как и программа. Конечно, все я сейчас рассказать не могу – готовится много сюрпризов, но кое-какие карты приоткрою. Уже в подготовке задействовано очень много народу: ведущий, который специально прилетит, чтобы задать огня и эмоций нашему празднику, будут любимые новогодние персонажи от зайцев до Деда Мороза, а самое главное – это награждение каждого участника моей любимой команды», - поделилась Анастасия Дашко.