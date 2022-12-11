Нужен менеджер по рекламе: Тигран Салибеков ушел из «Дома-2» и ищет способы заработать на алименты

На днях реалити-шоу «Дом-2» покинули сразу пятеро участников. В их числе многодетный отец, разведенный Тигран Салибеков.
В микроблоге он подтвердил свой уход, заявив, что теперь намерен зарабатывать деньги на рекламе в соцсетях. Тигран Салибеков обратился с подписчикам с просьбой помочь найти ему хорошего менеджера.
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«Хочу сказать большо спасибо телепроекту «Дом-2». Когда было трудно, мне дали поддержку. Все круто, все хорошо. Надо идти дальше, двигаться, плыть по течению. Поэтому начинаю делать рекламу. Почему бы нет? Копейка нужна, тем более, у меня алименты. Ищу хорошего менеджера», - сказал Тигран Салибеков.
Напомним, Тигран Салибеков вернулся на проект после развода с женой Юлией Салибековой. Он планировал найти на телестройке новую любовь, но этой цели он не достиг. Зато еще больше усугубил конфликт с экс-супругой.