Нужен менеджер по рекламе: Тигран Салибеков ушел из «Дома-2» и ищет способы заработать на алименты

«Хочу сказать большо спасибо телепроекту «Дом-2». Когда было трудно, мне дали поддержку. Все круто, все хорошо. Надо идти дальше, двигаться, плыть по течению. Поэтому начинаю делать рекламу. Почему бы нет? Копейка нужна, тем более, у меня алименты. Ищу хорошего менеджера», - сказал Тигран Салибеков.