«Давайте подумаем вместе»: беременная Зепюр Брутян предложила поклонникам выбрать имя для малышки

Павел Прилучный и его молодая беременная супруга Зепюр Брутян эти выходные провели в обществе детей Павла от брака с Агатой Муцениеце Тимофея и Мии.
Друзья звездной пары решили устроить сюрприз им и детворе и привезли прямо во двор особняка Прилучного и Брутян тигра и тигренка. Сначала компания побаивалась хищников, но затем подружилась с ними и получила массу позитива от общения с тиграми.
Беременная Зепюр Брутян поделилась в микроблоге снимком с тигренком и попросила поклонников помочь придумать для звереныша имя.
«Этой малышке всего 25 дней, и нас попросили придумать ей имя. Давайте подумаем вместе. Пишите ваши варианты в комментариях под этим постом. И спасибо нашим друзьям за незабываемую встречу с тиграми», - написала под фото Зепюр Брутян.
Поклонники актрисы тут же включились и накидали свои варианты. Какое Зепюр выберет, она, вероятно, сообщит.
Напомним, на днях со ссылкой на инсайдеров появилась информация о беременности Зепюр Брутян. Актриса стоит на учете в элитной клинике.