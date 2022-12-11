«Давайте подумаем вместе»: беременная Зепюр Брутян предложила поклонникам выбрать имя для малышки

Павел Прилучный и его молодая беременная супруга Зепюр Брутян эти выходные провели в обществе детей Павла от брака с Агатой Муцениеце Тимофея и Мии.

Друзья звездной пары решили устроить сюрприз им и детворе и привезли прямо во двор особняка Прилучного и Брутян тигра и тигренка. Сначала компания побаивалась хищников, но затем подружилась с ними и получила массу позитива от общения с тиграми.

Беременная Зепюр Брутян поделилась в микроблоге снимком с тигренком и попросила поклонников помочь придумать для звереныша имя.