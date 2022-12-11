«Давайте подумаем вместе»: беременная Зепюр Брутян предложила поклонникам выбрать имя для малышки

Павел Прилучный и Зепюр Брутян с тигренком

Павел Прилучный и Зепюр Брутян с тигренком. Фото: соцсети

Ждущие пополнения в семье Зепюр Брутян и Павел Прилучный пообщались с тиграми.

Павел Прилучный и его молодая беременная супруга Зепюр Брутян эти выходные провели в обществе детей Павла от брака с Агатой Муцениеце Тимофея и Мии. 

Друзья звездной пары решили устроить сюрприз им и детворе и привезли прямо во двор особняка Прилучного и Брутян тигра и тигренка. Сначала компания побаивалась хищников, но затем подружилась с ними и получила массу позитива от общения с тиграми. 

Беременная Зепюр Брутян поделилась в микроблоге снимком с тигренком и попросила поклонников помочь придумать для звереныша имя.

«Этой малышке всего 25 дней, и нас попросили придумать ей имя. Давайте подумаем вместе. Пишите ваши варианты в комментариях под этим постом. И спасибо нашим друзьям за незабываемую встречу с тиграми», - написала под фото Зепюр Брутян.

Поклонники актрисы тут же включились и накидали свои варианты. Какое Зепюр выберет, она, вероятно, сообщит.

Напомним, на днях со ссылкой на инсайдеров появилась информация о беременности Зепюр Брутян. Актриса стоит на учете в элитной клинике.

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