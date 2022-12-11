Все с себя скинула и двумя тесемочками обмоталась: Каролина Севастьянова показала обнаженное тело – огонь фото

Красавица-спортсменка, 27-летняя Каролина Севастьянова после побед на соревнованиях самого высокого уровня, зарабатывает себе очки несколько иным способом.
У художественной гимнастки, завоевавшей олимпийскую медаль, идеальное тело и сейчас оно - главное достижение Каролины Севастьяновой и ее же награда.
В микроблоге Каролина Севастьянова довольно часто демонстрирует свою совершенную фигуру, получая массу комплиментов от подписчиков.
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На фото Каролина Севастьянова показала себя без одежды, в микро-бикини. Ее талия подхвачена двумя тесемочками. Поклонники тут же заявили, что и тело Каролины, и ее фото - огонь.
Каролина Севастьянова в бикини. Фото: соцсети
«Тело просто огонь», «Совершенство», «Красавица», - высказались в Сети.