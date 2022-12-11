Все с себя скинула и двумя тесемочками обмоталась: Каролина Севастьянова показала обнаженное тело – огонь фото

Каролина Севастьянова

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова не устает демонстрировать, что она – совершенство.

Красавица-спортсменка, 27-летняя Каролина Севастьянова после побед на соревнованиях самого высокого уровня, зарабатывает себе очки несколько иным способом.

У художественной гимнастки, завоевавшей олимпийскую медаль, идеальное тело и сейчас оно - главное достижение Каролины Севастьяновой и ее же награда.

В микроблоге Каролина Севастьянова довольно часто демонстрирует свою совершенную фигуру, получая массу комплиментов от подписчиков.

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На фото Каролина Севастьянова показала себя без одежды, в микро-бикини. Ее талия подхвачена двумя тесемочками. Поклонники тут же заявили, что и тело Каролины, и ее фото - огонь.

Каролина Севастьянова в бикини. Фото: соцсети

«Тело просто огонь», «Совершенство», «Красавица», - высказались в Сети.

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