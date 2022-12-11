Зимняя сказка: Роза Сябитова показала, каким стал сад ее родового гнезда после сильного снегопада

Телеведущая и профессиональная сваха Роза Сябитова свой загородный особняк в Подмосковье называет родовым гнездом.
Она с любовью обустраивает дом и ухаживает за садом. В телеграм-канале Роза Сябитова показала, во что недавний снегопад превратил ее участок. Роза Сябитова поделилась видео, которым запечатлела совершенно по-сказочному выглядящий сад.
Правда, Роза Сябитова заявила. что намерена избавиться от этой красоты, так как она может навредить деревьям.
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«Как красив зимний сад! Но когда на дереве долго остается снег, то такие деформации способны окончательно погубить или повредить растения. Поэтому вмешательство должно быть быстрым, чтобы снег не успел замерзнуть. Убираем красоту, но сохраняем растения и деревья», - написала Роза Сябитова под видео.