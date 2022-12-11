Зимняя сказка: Роза Сябитова показала, каким стал сад ее родового гнезда после сильного снегопада

Телеведущая и профессиональная сваха Роза Сябитова свой загородный особняк в Подмосковье называет родовым гнездом.

Она с любовью обустраивает дом и ухаживает за садом. В телеграм-канале Роза Сябитова показала, во что недавний снегопад превратил ее участок. Роза Сябитова поделилась видео, которым запечатлела совершенно по-сказочному выглядящий сад.

Правда, Роза Сябитова заявила. что намерена избавиться от этой красоты, так как она может навредить деревьям.

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