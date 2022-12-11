Володина назвала знак зодиака, который найдет работу мечты в год Кролика

Бывшая ведущая популярного шоу «Давай поженимся!» Василиса Володина заявила, что Стрельцы в 2023 году смогут заработать много денег, только если вырвутся из рутины.

«Пришло время монетизировать свои увлечения. Начинайте думать о том, как они могут обогатить вас, а не просто радовать. На работе и в бизнесе тоже стоит не только жить по инструкции, но и прислушиваться к собственным движениям души», - заявила она.

Володина подчеркнула, что спонтанные, незапланированные действия сейчас могут оказаться очень эффективными.

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