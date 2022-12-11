Она себя сделала сама: постройневшая Саша Черно из «Дома-2» выгуляла мини-платье, заодно светанув длинными ножками

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Саша Черно невероятно горда тем, что сумела взять себя в руки и начать худеть. О себе Черно точно может говорить, что сделала себя сама.

Ее стартовый вес был 170 килограммов, сейчас в Саше чуть больше ста, но при ее высоком росте она уже вполне может считаться стройной.

Свою изменившуюся фигуру и длинные ноги Саша Черно демонстрирует при каждом удобном случае. На этот раз она предстала на совместном фото с мужем Иосифом Оганесяном на светском мероприятии.

Саша Черно выгуляла черное мини-платье, показав при этом бесконечные ноги.

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