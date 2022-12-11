Лена Полено из «Счастливы вместе» изменилась до неузнаваемости

Звезда сериала «Счастливы вместе» Юлия Захарова уже несколько лет как пропала с радаров. С 2019 года актриса не снимается в кино, ведет затворнический образ жизни. Однако совсем из профессии артистка уходить не хочет.

«Соглашаюсь на выездные проекты, чтобы, скажем так, поддерживать популярность, быть ближе к зрителям, — рассказала Юлия в программе «Звезды сошлись!». — Выступая на сцене, очень волнуюсь, чувствую большую ответственность. Бывает, прямо такие мысли приходят: боюсь, не хочу на сцену! А когда зал начинает хорошо принимать, идет дружелюбная энергия, так что сразу и играть легко».

Захарова в последнее время живет в Подмосковье, в небольшом домике. Она с головой ушла в садовое хозяйство и почти никуда не ходит.

Актриса изменилась с годами. Узнать Лену Полено в ней можно с трудом.

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