«Идите в ж…»: певца Данко выгнали из Молдавии

Известный российский певец Данко должен был дать концерт в Кишиневе. Однако сотрудники таможни не пропустили его в страну.

«Приехал в Молдову, мне отказали. Говорят, идите в жопу. Видите? Не пустили меня. Почему? Непонятно. Сейчас придет инспектор, будут разбираться. Опасный я», — заявил он.

Данко при этом извинился перед своими поклонниками, которые не смогут послушать его выступление. Артист подчеркнул. Что он единственный человек с рейса, которого задержали. Остальные прошли.

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