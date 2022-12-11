На ярмарке в Польше: Катя Токарева из «Дома-2» предстала на руках с подросшим сыном-богатырем – каким он стал

Бывшие участники «Дома-2» Катя Токарева и Юрий Слободян в июле этого года впервые стали родителями. У них родился сын Марк. Малыш появился на свет в одной из клиник Польши, в эту страну Токарева и Слободян эмигрировали несколько лет назад.

Катя Токарева много рассказывает о жизни в этой стране и охотно делится снимками. На этот раз она предстала на Рождественской ярмарке с маленьким сыном на руках.