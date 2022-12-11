На ярмарке в Польше: Катя Токарева из «Дома-2» предстала на руках с подросшим сыном-богатырем – каким он стал

Бывшие участники «Дома-2» Катя Токарева и Юрий Слободян в июле этого года впервые стали родителями. У них родился сын Марк. Малыш появился на свет в одной из клиник Польши, в эту страну Токарева и Слободян эмигрировали несколько лет назад.
Катя Токарева много рассказывает о жизни в этой стране и охотно делится снимками. На этот раз она предстала на Рождественской ярмарке с маленьким сыном на руках.
«Побывали на ярмарке. Столько людей, огней, ну очень много. Зашли в домик, сфоткались. Первый Марка наступающий Новый год», - подписала кадр Катя Токарева.
Катя Токарева с подросшим сыном на руках. Фото: соцсети
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Подписчики тут же отметили, как заметно подрос Марк. Мальчик выглядит старше своих сверстников. Малыш родился крупным, весом почти в пять килограммов. Катя Токарева считает сына настоящим богатырем.