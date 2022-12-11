Не обошлось без осложнений: Костенко впервые призналась, чем болела во время трех беременностей

Красотка-модель Анастасия Костенко впервые рассказала своим подписчикам о том, как и чем болела во время трех беременностей. По словам супруги футболиста Дмитрия Тарасова, ей часто приходилось сталкиваться с плохим самочувствием.
Звездная пара в официальных отношениях почти шесть лет. За это время они стали родителями троих детей - Миланы, Евы и Алексея.
Анастасия в своем блоге призналась, что каждую беременность подхватывала ОРВИ. Она лечилась максимально щадящими методами - промывала нос солевыми растворами, пила чай с медом, делала ингаляции. А один раз красотка получила осложнение - отит. Анастасия также пожелала всем будущим мамочкам беречь себя и свое здоровье.
Костенко разоткровенничалась с подписчиками. Фото: соцсети
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При этом Костенко подчеркнула, что всегда хотела большую семью, но не испытывает иллюзий по поводу жизни многодетной мамы. На днях подписчики спросили, хочет ли она родить еще двоих малышей.
Тогда модель откровенно заявила, что в ближайшее время не будет рассуждать на эту тему.