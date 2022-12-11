Не обошлось без осложнений: Костенко впервые призналась, чем болела во время трех беременностей

Красотка-модель Анастасия Костенко впервые рассказала своим подписчикам о том, как и чем болела во время трех беременностей. По словам супруги футболиста Дмитрия Тарасова, ей часто приходилось сталкиваться с плохим самочувствием.

Звездная пара в официальных отношениях почти шесть лет. За это время они стали родителями троих детей - Миланы, Евы и Алексея.

Анастасия в своем блоге призналась, что каждую беременность подхватывала ОРВИ. Она лечилась максимально щадящими методами - промывала нос солевыми растворами, пила чай с медом, делала ингаляции. А один раз красотка получила осложнение - отит. Анастасия также пожелала всем будущим мамочкам беречь себя и свое здоровье.