Даня Милохин пригрозил Первому каналу и признался в любви к Жене Медведевой

Сбежавший в США Даня Милохин продолжает жечь все мосты в России. Популярный тиктокер заявил в соцсетях, что готовит разгромную композицию про Первый канал.
«Готов дисс на Первый канал! Хотите?» — написал тиктокер в своих социальных сетях.
Кроме того, Милохин обвинил журналистов в хайпе на своей матери и признался в любви Жене Медведевой.
Напомним, тиктокер «кинул» продюсеров популярного шоу Первого канала «Ледниковый период». Посреди съемок нового сезона блогер заявил, что устал и покидает проект.
Тем самым, он сильно подставил создателей программы, а также свою партнершу - фигуристку Евгению Медведеву.
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