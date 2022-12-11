Даня Милохин пригрозил Первому каналу и признался в любви к Жене Медведевой

Даня Милохин. Фото: соцсети

Даня Милохин. Фото: соцсети

Тиктокер сбежал в США и продолжает слать оттуда проклятия.

Сбежавший в США Даня Милохин продолжает жечь все мосты в России. Популярный тиктокер заявил в соцсетях, что готовит разгромную композицию про Первый канал.

«Готов дисс на Первый канал! Хотите?» — написал тиктокер в своих социальных сетях. 

Кроме того, Милохин обвинил журналистов в хайпе на своей матери и признался в любви Жене Медведевой.

Напомним, тиктокер «кинул» продюсеров популярного шоу Первого канала «Ледниковый период». Посреди съемок нового сезона блогер заявил, что устал и покидает проект.

Тем самым, он сильно подставил создателей программы, а также свою партнершу - фигуристку Евгению Медведеву.

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