Как на самом деле выглядит особняк, из-за которого разругались Харламов и Асмус

Гарик Харламов купил шикарный дом на Рублевке в 2014 году. В тот период у юмориста все было хорошо в браке с Кристиной Асмус. Однако после развода делить имущество комик отказался. Как оказалось, бывшие супруги до сих пор живут под одной крышей.

Особняк действительно шикарный. Его площадь составляет 473 квадратных метров. Этот дом - самый большой и дорогой в поселке Ильинка Лейнхаус.