Сбежала из Латвии? Чулпан Хаматову застукали в Нью-Йорке с Максимом Покровским

Чулпан Хаматова уехала из Латвии в США. В Нью-Йорке актриса дала спектакль и встретилась со сбежавшим из России Максимом Покровским. Ненавидящий своих соотечественников лидер группы «Ногу свело» похвастался в соцсетях встречей с единомышленницей.

«Сегодня мы встретились в Нью-Йорке с нашей замечательной, дорогой и любимой Чулпан после ее потрясающего и сверхуспешного представления. Но это было не первая встреча за прошедшую пару недель. Незадолго до этого мы виделись в Риге», - написал Покровский.

Как долго Хаматова пробудет в Америке - она не уточнила. Артистка уже полгода как сбежала из России и при любом удобном случае говорит, как ей тяжело на чужбине. Однако возвращаться в Москву актриса не намерена.