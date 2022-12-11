Что на самом деле происходит с Юрием Антоновым: последние новости

Исполнитель хита «Анастасия» Юрий Антонов впервые за много лет не принял участие в популярной премии «Золотой граммофон». Поклонники решили, что это связано с позицией певца по поводу сложной мировой ситуации.

Однако продюсер и руководитель компании «Ру-концерт» Евгений Морозов считает, что причина исключительно в здоровье артиста.

«Антонов пробыл в Австрии два с половиной месяца на лечении. У него серьезные проблемы с бедром и коленом. Денег много ушло на лечение, но в финансах Юрий не нуждается, за свою карьеру он заработал приличное состояние. Возможно, предстоят еще операции», - заявил он kp.ru.

Морозов также подчеркнул, что сейчас Антонов находится в Москве, но концерты пока не дает - восстанавливается.