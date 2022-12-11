От Наташи Королевой уехал муж

Украинская певица Наташа Королева в последнее время располнела. Певица призналась журналистам, что всерьез взялась за себя, чтобы привести тело в порядок к Новому году.

«Я решила удивить Сергея, пока он на гастролях», - заявила Королева в шоу «Ты не поверишь!».

Глушко же сейчас катается по корпоративам и зарабатывает деньги. Поговаривают, что у них в семье не все гладко из-за сложившейся мировой ситуации.