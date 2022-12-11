От Наташи Королевой уехал муж

Наташа Королева с мужем Тарзаном. Фото: соцсети

Наташа Королева с мужем Тарзаном. Фото: соцсети

Певица чрезмерно растолстела.

Украинская певица Наташа Королева в последнее время располнела. Певица призналась журналистам, что всерьез взялась за себя, чтобы привести тело в порядок к Новому году.

«Я решила удивить Сергея, пока он на гастролях», - заявила Королева в шоу «Ты не поверишь!».

Глушко же сейчас катается по корпоративам и зарабатывает деньги. Поговаривают, что у них в семье не все гладко из-за сложившейся мировой ситуации.

Тарзан показывает свою четкую патриотическую позицию, а Королева, являясь уроженкой Украины, отмалчивается.

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