«Вот это шнобель!»: Самбурская ошарашила снимком без макияжа и фильтров – лучше не видеть

Настасью Самбурскую в последнее время поклонники видят исключительно с алой помадой на губах, яркими бровями, дерзкими черными стрелками на веках и черными ресницами.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Поэтому ее откровенное утреннее фото без прикрас вызвало шок у некоторых фолловеров артистки. Самбурская выставила в Сеть кадр и честно призналась, что ее внешность сейчас явно не лучшая.
«Пожалейте меня, пожалуйста, никак не поправлюсь. Нос вот опух», - подписала фото Настасья Самбурская.
«Вот это шнобель! Настя, надо залечивать срочно!», «Настенька, очень жаль вас», «Настасья неузнаваемая без краски», - откликнулись пользователи Сети на кадр.
Настасья Самбурская. Фото: соцсети