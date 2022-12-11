«Вот это шнобель!»: Самбурская ошарашила снимком без макияжа и фильтров – лучше не видеть

Настасью Самбурскую в последнее время поклонники видят исключительно с алой помадой на губах, яркими бровями, дерзкими черными стрелками на веках и черными ресницами.

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Поэтому ее откровенное утреннее фото без прикрас вызвало шок у некоторых фолловеров артистки. Самбурская выставила в Сеть кадр и честно призналась, что ее внешность сейчас явно не лучшая.

«Пожалейте меня, пожалуйста, никак не поправлюсь. Нос вот опух», - подписала фото Настасья Самбурская.

«Вот это шнобель! Настя, надо залечивать срочно!», «Настенька, очень жаль вас», «Настасья неузнаваемая без краски», - откликнулись пользователи Сети на кадр.