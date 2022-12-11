«Первый раз на лыжах!»: Юдашкина показала подросших внуков на снежной горке – такие милые

Жена российского кутюрье Валентина Юдашкина Марина показала поклонникам в соцсетях подросших внуков Толю и Аркашу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Малыши подрастают в Гонконге с мамой – дочкой Валентина Юдашкина Галиной – и своим отцом Петром Максаковым. Зять модельера, к слову, тоже из знаменитой семьи. Его мама – известная актриса Людмила Максакова. Сестра Мария Максакова – популярная оперная певица.

На обнародованных фото и видео малыши трогательно передвигаются на лыжах со снежной горки, делая свои первые успехи.