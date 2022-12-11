Рудова показала изящное обнажение на публике: неприкрытая красота и нежные линии (видео)

Наталья Рудова решила поделился со своими поклонниками радостью - покупкой босоножек, которые обнажали ее красивые пальчики, изящные щиколотки и тонкую линию стопы.

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Однако оказалось, что в числе ее фолловеров затесались хейтеры, которые тут же стали сыпать в микроблог актрисы некрасивые комментарии, что туфли ей не подойдут по размеру.

Рудовой пришлось примерить открытые туфельки и выставить в Сеть видео, чтобы публика убедилась, что ее ножки идеально устроились в новой обуви.

Получилось очень изящно и нежно, выше всех похвал!