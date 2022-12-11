Все из-за собаки: Дана Борисова уже третьи сутки рискует жизнью, путешествуя автостопом по Таиланду

В Таиланде продолжаются приключения российской телеведущей Даны Борисовой. Планируя отдых в этой жаркой стране и покупая авиабилеты, она и представить не могла, насколько трудновыполнимой окажется эта «миссия».
Борисова рассказала своим подписчикам в соцсети, что вот уже третий день они пытаются автостопом добраться из Бангкока до острова Самуи.
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Основной проблемой стало то, что в Таиланд Дана и ее дочь Полина решили лететь вместе со своей любимой собачкой - шпицем по кличке Мишель. Пушистое чудо они обе просто обожают и считают полноценным членом семьи, а потому вопрос о том, чтобы оставить Мишель в Москве, перед ними даже не стоял.
В первый раз они поехали в аэропорт и не смогли улететь - оказалось, что для перелета в Пхукет собачке требовался документ, которого не было. По новому плану, маме, дочке и собаке нужно было сперва добраться до Бангкока, а уже оттуда на перекладных - на Самуи.
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И это стало для них опасным испытанием. Первый же таксист-частник, который посадил их в машину, оказался наркоманом и вознамерился их ограбить. Лишь благодаря находчивости и смелости Даны она и 15-летняя Полина не пострадали.
В настоящее время их путешествие продолжается, ближайшую ночь они проведут в отеле со спа - так девушки решили вознаградить себя за выпавшие на их долю испытания.