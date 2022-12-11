Манящая Севастьянова показала, что скрывает ее «межножная щель»: бесстыдно притягательно

Каролина Севастьянова опубликовала в Сети фотографию в коротеньком платьице, которое показало ее стройные ножки практически полностью.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Грация гимнастки не могла не вызвать восхищения публики, которая выразила в восторг в комментариях микроблога Севастьяновой.

Фолловеры заметили, что Каролина стала еще стройнее. И даже между ног у нее образовалась щель, через которую хорошо видно интерьер помещения, в котором находилась звезда.