45-летняя Наталья Орейро раздвинула ноги и показала грудь

Актриса с уругвайско-российским гражданством Наталья Орейро на днях решила вернуться к своему самому знаменитому образу - образу девчонки-сорванца Милагрос из сериала «Дикий ангел». Она вновь надела красные кеды и устроила в них веселую фотосессию.

Вместо кепки, джинсов, футболки и клетчатой рубашки она на этот раз примерила стильный комбинезон-бюстье с принтом из красных сердечек. В таком виде звезда прыгала и танцевала, будто ей не 45 лет, а все еще 20.

На одних фотографиях, опубликованных Натальей после этого фотосета, она сидит на асфальте с раздвинутыми ногами. На других - зависает в прыжке. На третьих она снята сверху и взору зрителей является все содержимое ее смелого декольте.

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