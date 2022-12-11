Скукоженная и медлительная: Пугачева поразила старушечьими манерами, выйдя на публику с Галкиным*

Вот и на концерте коллектива «Би-2» зрители подметили, что артистка заметно сдала и стала держаться совсем по-старушечьи. И хотя Алла Пугачева старалась соответствовать своему молодому мужу Максиму Галкину*, с которым выбралась в свет, было видно, что это дается ей непросто.

* По решению Министерства юстиции РФ включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.