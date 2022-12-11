Чуть ли не зевали: как на самом деле «веселились» Пугачева и Галкин* на «Би-2» в Израиле (видео)

Алла Пугачева и Максим Галкин* появились впервые за долгое время вместе в свете, представ на концерте «Би-2» в Израиле. Комик поспешил отметиться в Сети, показав видео.

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В кадре он и его жена лучезарно улыбаются в камеру и отплясывают, демонстрируя поклонникам радость и счастье.

Однако в Telegram-канале «Голос Израиля» опубликовали другое видео – взгляд со стороны. Один из зрителей снял, как Пугачева м Галкин* на самом деле «веселились» под «Би-2».