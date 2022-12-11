«Чувствуется папина школа»: 16-летняя дочь Витаса вышла на сцену и запела его голосом

Певец Витас, прославившийся в 2001 году благодаря весьма зрелищному исполнению песни «Опера № 2», теперь может похвалиться перед своими зрителями новым достижением - любимая дочка Алла пошла по его стопам и у нее это хорошо получается.

Два дня назад Витас, он же - Виталий Грачев, опубликовал на YouTube видеозапись выступления Аллы на большой сцене. 16-летняя дочь артиста пела песню на английском языке и, когда она дошла до припева, все удивились - до чего же она похожа на отца голосом и манерой исполнения.

«Бесподобно и божественно, браво ей и папе, чувствуется его школа. Браво!» - пишут в комментариях поклонники.

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