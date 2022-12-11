«Станем родственниками»: Юлия Ефременкова готовится крестить дочку участников «Дома-2»

Участники «Дома-2» даже после ухода с проекта продолжают общаться между собой, дружить, строить отношения и укреплять связи. Очередным тому доказательством стала новость о том, что бывшие участники проекта Татьяна Репина и Алексей Безус попросили Юлию Ефременкову стать крестной матерью их дочки.

Малышке Афине сейчас четыре месяца. Как рассказала своим подписчикам Юлия, крестины девочки пройдут 11 декабря.

«Я стану крестной мамой одной маленькой, сладенькой и очень-очень хорошей девочки», - похвасталась Ефременкова.

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