«Станем родственниками»: Юлия Ефременкова готовится крестить дочку участников «Дома-2»

Участники «Дома-2» даже после ухода с проекта продолжают общаться между собой, дружить, строить отношения и укреплять связи. Очередным тому доказательством стала новость о том, что бывшие участники проекта Татьяна Репина и Алексей Безус попросили Юлию Ефременкову стать крестной матерью их дочки.
Малышке Афине сейчас четыре месяца. Как рассказала своим подписчикам Юлия, крестины девочки пройдут 11 декабря.
«Я стану крестной мамой одной маленькой, сладенькой и очень-очень хорошей девочки», - похвасталась Ефременкова.
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Напомним, что сама Юлия стала мамой в сентябре 2022 года. У нее и другого участника «телестройки» Мондезира Свет-Амура родились мальчики-близнецы.
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До их крещения, которое запланировано на январь, молодые родители решили не публиковать фотографии детей в соцсетях и даже не называть их имена.
Алексей Безус и Татьяна Репина. Фото: соцсети