В купальнике и вся блестит от масла: Оксана Самойлова показала бекстейдж со съемок (видео)

Оксана Самойлова

Оксана Самойлова. Фото: соцсети

Супруга рэпера Джигана под музыку соблазнительно размазывала масло по телу.

Видео, снятое во время фотосессии, зачастую смотрится более интересным, чем фотографии. Это доказала модель и популярный блогер Оксана Самойлова.

В субботу, 10 декабря, счастливая мать четырех детей и жена рэпера Джигана показала подписчикам ранее не опубликованное видео, снятое во время съемок Оксаны в черном купальнике.

Для съемок девушку обмазали маслом, чтобы создать эффект мокрой кожи. Самойлова соблазнительно водила по своему телу руками, прикасалась пальцами к губам и поправляла трусики.

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Напомним, что несколько дней назад Оксана Самойлова рассказала, сколько платит няне своего сына за день работы. Многие подписчики даже позавидовали нянькам звезды.

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