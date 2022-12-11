В купальнике и вся блестит от масла: Оксана Самойлова показала бекстейдж со съемок (видео)

Видео, снятое во время фотосессии, зачастую смотрится более интересным, чем фотографии. Это доказала модель и популярный блогер Оксана Самойлова.

В субботу, 10 декабря, счастливая мать четырех детей и жена рэпера Джигана показала подписчикам ранее не опубликованное видео, снятое во время съемок Оксаны в черном купальнике.

Для съемок девушку обмазали маслом, чтобы создать эффект мокрой кожи. Самойлова соблазнительно водила по своему телу руками, прикасалась пальцами к губам и поправляла трусики.

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