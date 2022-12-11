Больше не Брежнева: украинская певица решила «декоммунизировать» свой творческий псевдоним

Певица Вера Брежнева, которая своей популярностью обязана российской группе «ВИА Гра», решила навсегда отказаться от привычного творческого псевдонима, о чем публично заявила во время недавнего выступления в Риге.

« Я – Вера. Я – украинка», - сказала она со сцены.

Напомним, что в 2002 году на кастинг в «ВИА Гру» она пришла со своей девичьей фамилией. Но продюсер Дмитрий Костюк сказал, что «Вера Галушка» петь в группе сексуальных красоток не может, а потому нужно выбрать псевдоним. Ее решено было назвать Брежневой - в честь Леонида Ильича, родившегося в том же городе, что и Вера.

В 2006 году украинская красотка вышла замуж за бизнесмена Михаила Кипермана. Она воспользовалась случаем и взяла его фамилию. В паспорте она до сих пор значится как Вера Викторовна Киперман.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»