«На себя не похожа»: Юлия Михалкова блеснула в бюстгальтере и «русалочьих» штанах

Актриса и модель Юлия Михалкова в эту субботу, 10 декабря, поразила подписчиков новым образом. Она опубликовала в соцсети снимок, на котором запечатлена в облегающих брюках, сверкающих, будто хвост русалки, черном бюстгальтере и черном лохматом полушубке.

Снята Юлия на фоне шикарного черного автомобиля «Мерседес» представительского класса.

Подписчики оценили красоту бывшей участницы шоу «Уральские пельмени» и тут же забросали ее комплиментами. Кто-то, впрочем, посчитал, что Михалкова в этой фотосессии выглядит как другой человек.