Подчеркнула стройность: Вера Брежнева в майке и остромодных джинсах палаццо предстала в Риге

А вот на днях Вера приехала в Латвию. Она дала концерт в Риге, который давно запланировала. Певица исполнила как пени на русском, так и на украинском языках. Примечательно, что она отметилась в белом платье-балахоне. Из-за наряда свободного кроя ее даже заподозрили в беременности.

Однако на этом концерте она успела переодеться и выступила в майке, и остромодных джинсах палаццо. Брежнева подчеркнула свою талию.

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