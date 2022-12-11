Подчеркнула стройность: Вера Брежнева в майке и остромодных джинсах палаццо предстала в Риге

Вера Брежнева уже давно стала популярной исполнительницей. Она до недавнего времени жила в России. Однако теперь певица перебралась в свой особняк в Италии вместе с мужем Константином Меладзе. Она растит дочку Сару от прошлых отношений. Часто ее можно увидеть в Польш, где она в качестве волонтера разбирает посылки беженцам.
А вот на днях Вера приехала в Латвию. Она дала концерт в Риге, который давно запланировала. Певица исполнила как пени на русском, так и на украинском языках. Примечательно, что она отметилась в белом платье-балахоне. Из-за наряда свободного кроя ее даже заподозрили в беременности.
Однако на этом концерте она успела переодеться и выступила в майке, и остромодных джинсах палаццо. Брежнева подчеркнула свою талию.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит в 40 лет певица. Однако многие были удивлены, что она возобновила концерты, так как еще несколько месяцев назад признавалась, что у нее нет настроения для творчества.
Напомним, что Вера имеет детей от прошлых отношений. Она не скрывает, что у нее есть желание подарить Меладзе ребенка. Поэтому поклонники особенно часто обращают внимание на ее фигуру и следят за жизнью исполнительницы.
Вера Брежнева. Фото: соцсети звезды