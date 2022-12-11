Без лифчика «кнопочки» видны: Бузова в алом мини-платье блеснула «мощными» формами на сцене «Жары»

Накануне Ольга блистала в Минске, где снимается в шоу «Фактор. By» в качестве члена жюри. А 10 декабря она вернулась в Москву и сразу оказалась на концерте «Жара». На ковровой дорожке артистка щегольнула в черном платье с откровенным декольте. Она два не столкнулась со своим бывшим парнем Давой.

Для выступления Бузова переоделась в алом платье с принтом «полька-дот». Наряд едва прикрыл ее ягодицы. Лук дополнили лаковые сапоги в тон.