Без лифчика «кнопочки» видны: Бузова в алом мини-платье блеснула «мощными» формами на сцене «Жары»

Ольга Бузова является одной из самых известных телеведущих в России. Она больше 18 лет строит карьеру. Артистка не перестает удивлять публику яркими образами. В этом году она особое внимание уделяет фигуре. Но порой поклонники все же критикую звезду то за выпирающий живот, то за смелые вырезы на нарядах.
Накануне Ольга блистала в Минске, где снимается в шоу «Фактор. By» в качестве члена жюри. А 10 декабря она вернулась в Москву и сразу оказалась на концерте «Жара». На ковровой дорожке артистка щегольнула в черном платье с откровенным декольте. Она два не столкнулась со своим бывшим парнем Давой.
Для выступления Бузова переоделась в алом платье с принтом «полька-дот». Наряд едва прикрыл ее ягодицы. Лук дополнили лаковые сапоги в тон.
На сцене Ольга исполнила свой хит «Танцуй под Бузову». Она зажигательно двигалась, не скрывая своих прелестей. Публика была впечатлена ее выступлением. Однако некоторые раскритиковали ее лук. Фанаты заметили, что она блеснул грудью без лифчика. «Ну опять все видно», «Живот выпятила», «Коротковат наряд! И грудь прям во всей красе», «Вот это мощный орех», «А она прям фитоняшка», — стали писать в Сети.
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