«Мама дорогая!»: Валерия сыграла с подросшей внучкой на игрушечном пианино, научив нотам

Так как многие концерты Валерия отменила, она выходные посвящает своей внучке Селин. На этот раз Иосиф Пригожин решил выложить трогательные домашние кадры. Он подловил жену, которая присела на пол рядом с малышкой и стала учить играть ее на игрушечном пианино. Артистка показала крохе, как звучат ноты.

«Мама дорогая!» – удивилась Селин.

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