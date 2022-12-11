«Мама дорогая!»: Валерия сыграла с подросшей внучкой на игрушечном пианино, научив нотам

Валерия уже много лет выступает на сцене. Она не теряет своей популярности. В 54 года артистка продолжает выступать на сцене. Она следит за фигурой, не боится экспериментировать с образами и зачастую выступает на телевизионных шоу. А вот свободное время она предпочитает посвящать своим родным.
Так как многие концерты Валерия отменила, она выходные посвящает своей внучке Селин. На этот раз Иосиф Пригожин решил выложить трогательные домашние кадры. Он подловил жену, которая присела на пол рядом с малышкой и стала учить играть ее на игрушечном пианино. Артистка показала крохе, как звучат ноты.
«Мама дорогая!» – удивилась Селин.
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Потом Валерия также решила устроить тренировку. Дочка ее сына Арсения Шульгина с радостью составила компанию бабушке. Она встала на тренажер для ходьбы. Певица была в лосинах и футболке. Она подчеркнула свою стройную фигуру. Поклонники восхитились тем, какая артистка заботливая бабушка.
Валерия с внучкой. Фото: соцсети звезды