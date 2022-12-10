Фигура – космос: Ани Лорак в мерцающем боди зажигательно выступила на новогоднем концерте «Жара»

Ани Лорак является одной из самых известных украинских исполнительниц. Она уже давно давно живет в России с дочкой Софией. Певица лишь в этом году на время покидала страну. Осенью она делилась кадрами из Испании. Однако артистка решила не отказываться от предновогодних выступлений и съемок. Недавно она вернулась и даже отметилась на вечеринке у Филиппа Киркорова.
И недавно стало известно, у Каролины ( настоящее имя звезды, – Прим, ред.) запланированы выступления в России. 10 декабря в столице состоялся новогодний концерт «Жара». На нем собралось множество артистов: Ольга Бузова, певица Слава, Анна Семенович.
Выступила на публике и Лорак, которая выбрала для такого случая смелый лук. Она в облегающем боди с эффектом мерцания спела свои хиты. Певица распустила волосы и сделала вечерний макияж. Наряд подчеркнул ее постройневшую фигуру.
На этот раз Лорак получила множество комплиментов. Ее возращение на сцену в Москве спустя несколько месяцев паузы. Артистку тепло принял зал. Стоит отметить, что на мероприятии была красная дорожка, но к прессе Каролина выходить не стала. По всей видимости, она избегает неловких вопросов.
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