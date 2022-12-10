Фигура – космос: Ани Лорак в мерцающем боди зажигательно выступила на новогоднем концерте «Жара»

И недавно стало известно, у Каролины ( настоящее имя звезды, – Прим, ред.) запланированы выступления в России. 10 декабря в столице состоялся новогодний концерт «Жара». На нем собралось множество артистов: Ольга Бузова, певица Слава, Анна Семенович.

Выступила на публике и Лорак, которая выбрала для такого случая смелый лук. Она в облегающем боди с эффектом мерцания спела свои хиты. Певица распустила волосы и сделала вечерний макияж. Наряд подчеркнул ее постройневшую фигуру.