«Ей уже за 70 лет, а все в шортиках»: Аллу Пугачеву распекли в Сети за наряд не по возрасту

Алла Пугачева является одной из самых известных исполнительниц в России. Она уже несколько лет не выступает на сцене, но остается одной из самых обсуждаемых персон в стране. С недавних пор артистка с семьей живет в Израиле. Она часто выходит в свет, посещая концерты коллег. Недавно к ней приехал с гастролей Максим Галкин*.
10 декабря Примадонна принарядилась. Она предстала у бассейна в блузке с открытыми плечами и кожаных шортах-бермудах. Лук певица дополнила сапогами-гольфами. Она подчеркнула свои стройные ноги. С артисткой позировала девятилетняя дочка Лиза. Она оделась в юбку в клетку и босоножки. Галкин* восхитился женой и наследницей.
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Алла Пугачева с дочкой Лизой. Фото: соцсети звезды
Однако в Сети пользователи разделились на два лагеря. Одни восхитились теплым израильским фото. А другие раскритиковали Аллу Борисовну за наряд не по возрасту.
«Ей уже за 70 лет, а все в шортиках», «Вы льстите! 70 с лишним, ну какая девочка? Обычная бабуля», «Зачем же столько фотошопа! даже Лизу не узнать», «Одежда должна быть по возрасту», «Фотошоп прям врезался в глаза», — стали писать пользователи Сети.
*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.