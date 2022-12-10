«Ей уже за 70 лет, а все в шортиках»: Аллу Пугачеву распекли в Сети за наряд не по возрасту

10 декабря Примадонна принарядилась. Она предстала у бассейна в блузке с открытыми плечами и кожаных шортах-бермудах. Лук певица дополнила сапогами-гольфами. Она подчеркнула свои стройные ноги. С артисткой позировала девятилетняя дочка Лиза. Она оделась в юбку в клетку и босоножки. Галкин* восхитился женой и наследницей.

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