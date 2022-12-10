Семенович сразила «сочным» декольте восьмого размера, а беременная Ханна обнажила свой животик (фото)

10 декабря больше количество селебрити собрались в ВТБ-Арене, где состоялся «Золотой граммофон». На мероприятии щегольнула Любовь Успенская, Ирина Дубцова, Полина Гагарина, а также спели Сергей Лазарев, Дима Билан, Стас Пьеха и другие артисты. Однако некоторые звезды поразили своими смелыми образами.
Певица Ханна пришла на премию с мужем Пашу. Пара недавно объявила, что у них произойдет пополнение в семье. На ковровой дорожке блондинка предстала в мерцающем платье с разрезами. Она обнажила свой округлившийся живот. Артистка показала свои изящные прелести. Она получила заветную статуэтку.
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Ханна и Пашу. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Также смелый лук выбрала Анна Семенович. Если сначала она красовалась в ретро платье с кружевом, то потом облачилась в комбинезон со шлейфом и глубоким вырезом. Певица блеснула своим декольте восьмого размера. публика была восхищена тем, как выглядит артистка. Она получила множество комплиментов.
Анна Семенович и певица Слава. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro