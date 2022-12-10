Семенович сразила «сочным» декольте восьмого размера, а беременная Ханна обнажила свой животик (фото)

Певица Ханна пришла на премию с мужем Пашу. Пара недавно объявила, что у них произойдет пополнение в семье. На ковровой дорожке блондинка предстала в мерцающем платье с разрезами. Она обнажила свой округлившийся живот. Артистка показала свои изящные прелести. Она получила заветную статуэтку.

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