Цвет настроения – алый: постройневшая Дубцова в костюме с остромодным жакетом щегольнула на «Золотом граммофоне»

Ирина Дубцова – одна из самых знаменитых выпускниц «Фабрики звезд». Она не перестает выпускать новые треки. Более того артистка пишет песни для коллег, которые готовы стоять за ними в очереди. В 40 лет она также не перестает восхищать своим моложавым видом. 10 декабря певица приехала на «Золотой граммофон».
На одном из главных мероприятий декабря собралось много именитых персон. Наталья Подольская пришла с мужем и сыном, а Полина Гагарина красовалась в боди. А вот Дубцова на красной дорожке щегольнула в костюме алого цвета с узкими брюками и приталенным жакетом с декором в виде бутона цветка. Ее лук дополнили нюдовы блузка и шляпка в тон костюма.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Ирина Дубцова. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Многие заметили, что Ирина постройнела. Певица снова получила множество комплиментов. Она снова заполучила заветную статуэтку.
Напомним, что у артистки нет мужа. Она признавалась, что у нее большие запросы к потенциальному жениху. Звезда не скрывает, что хорошо зарабатывает, поэтому избранник должен быть как минмум обеспеченным.