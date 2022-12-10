Цвет настроения – алый: постройневшая Дубцова в костюме с остромодным жакетом щегольнула на «Золотом граммофоне»

На одном из главных мероприятий декабря собралось много именитых персон. Наталья Подольская пришла с мужем и сыном, а Полина Гагарина красовалась в боди. А вот Дубцова на красной дорожке щегольнула в костюме алого цвета с узкими брюками и приталенным жакетом с декором в виде бутона цветка. Ее лук дополнили нюдовы блузка и шляпка в тон костюма.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».