Бузова в платье с открытой спиной кокетливо засветила грудь в метре от Давы: утерла нос бывшему на «Жаре»

Еще 9 декабря Ольга находилась в Минске, где снялась в шоу «Фактор. By». Она удивила публику своим образом. А на следующий день артистка уже оказалась в Москве. Она приехала на премию «Жара». Для этого вечера телеведущая выбрала элегантное платье в пол с декольте. Она дополнила образ высоким хвостом, чтобы показать открытую спинку.

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