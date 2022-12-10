Бузова в платье с открытой спиной кокетливо засветила грудь в метре от Давы: утерла нос бывшему на «Жаре»

Ольга Бузова уже давно строит карьеру певицы. Она не скрывает, что вкладывает свои переживания и эмоции в песни. В этом году артистка часто ездила с гастролями и снималась в новых проектах. Так как она любит находится в центре внимания, то всегда продумывает свои образы до мелочей. В 36 лет звезда не боится оголяться.
Еще 9 декабря Ольга находилась в Минске, где снялась в шоу «Фактор. By». Она удивила публику своим образом. А на следующий день артистка уже оказалась в Москве. Она приехала на премию «Жара». Для этого вечера телеведущая выбрала элегантное платье в пол с декольте. Она дополнила образ высоким хвостом, чтобы показать открытую спинку.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
В этом наряде Ольга вышла на ковровую дорожку. Она засветила упругую грудь в слишком смелом вырезе. Примечательно, что рядом с ней едва не оказался бывший бойфренд. Дава тоже приехал на премию и общался с журналистами по соседству со звездой. Однако встречи бывших на публике не случилось.
Многие заметили, что в очередной раз Мари Краймбрери пришла в белом пышном платье. Ее подозревают в романе с Давой уже несколько месяцев. Коллеги пока ничего не говорят. Однако блогер на мероприятии был в черном костюме, словно дразня поклонников. В этот вечер этот возможный любовный треугольник был в центре внимания.
Дава и Мари Краймбрери. Фото: соцсети