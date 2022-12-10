Зона бикини – напоказ: Полина Гагарина в тугом комбинезоне устроила «опасные» танцы на «Золотом граммофоне»

На этот раз Полина подготовила яркий номер для своего хита «Вчера». Она в черном тугом боди забрала на мерцающую лестницу и танцевала на ней, словно паря над зрителями. Артистка подчеркнула каждый изгиб своей точеной фигуры. Гагарина феерично выступила, получив много оваций. Однако некоторым ее лук показался слишком смелым, так как было видно зону бикини.

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