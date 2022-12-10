Зона бикини – напоказ: Полина Гагарина в тугом комбинезоне устроила «опасные» танцы на «Золотом граммофоне»

Полина Гагарина является одной из самых популярных исполнительниц. Несколько лет назад она пережила второй развод. Однако артистка стала только больше работать. Она редкая гостья на вечеринках. Однако в декабре ее можно увидеть на премиях и съемках новогодних передач. 10 декабря звезда приехала на «Золотой граммофон».
На этот раз Полина подготовила яркий номер для своего хита «Вчера». Она в черном тугом боди забрала на мерцающую лестницу и танцевала на ней, словно паря над зрителями. Артистка подчеркнула каждый изгиб своей точеной фигуры. Гагарина феерично выступила, получив много оваций. Однако некоторым ее лук показался слишком смелым, так как было видно зону бикини.
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Полина Гагарина. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
«Все получилось. Номер получился. Его ребята сочиняли», – поделилась Полина.
Она завоевала свою юбилейную 10-ю статуэтку «Золотого граммофона» за песню, которую исполнила на сцене. Многие вновь были сражены ее стройностью и обаянием. Номер артистки был одним из самых смелых.