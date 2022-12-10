Мама дорогая! Алла Довлатова в платье с вопиющим декольте ужаснула публику

Алла Довлатова является известной радиоведущей. Она в этом году отметила 48-летие. Блондинка часто комментирует громкие событие. А 10 декабря она приехала на «Золотой граммофон». На красной дорожке знаменитость предстала в алом струящемся платье с очень глубоким декольте. Она буквально обнажила свою бюст.
Публика была ошеломлены ее откровенным нарядом. Многие осудили Аллу за выбор такого кричащего лука.
«Просто ужасно», «Мама дорогая! Совсем с ума посходили!», «Зачем такое декольте?», «Довлатова зеркало потеряла? Как так можно!», «Вы уж простите, но это ту мач», — прокомментировали кадры в Сети.
Добавим, что Анна Семенович на этот раз напротив выбрала лук сдержанный и элегатный.
Алла Довлатова. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro