Мама дорогая! Алла Довлатова в платье с вопиющим декольте ужаснула публику

Публика была ошеломлены ее откровенным нарядом. Многие осудили Аллу за выбор такого кричащего лука.

«Просто ужасно», «Мама дорогая! Совсем с ума посходили!», «Зачем такое декольте?», «Довлатова зеркало потеряла? Как так можно!», «Вы уж простите, но это ту мач», — прокомментировали кадры в Сети.

Добавим, что Анна Семенович на этот раз напротив выбрала лук сдержанный и элегатный.