Мама дорогая! Алла Довлатова в платье с вопиющим декольте ужаснула публику

Алла Довлатова

Алла Довлатова. Фото: Global Look Press

Радиоведущая появилась на «Золотом граммофоне» в откровенном наряде, который поразил многих. Звезда буквально оголила свой бюст.

Алла Довлатова является известной радиоведущей. Она в этом году отметила 48-летие. Блондинка часто комментирует громкие событие. А 10 декабря она приехала на «Золотой граммофон». На красной дорожке знаменитость предстала в алом струящемся платье с очень глубоким декольте. Она буквально обнажила свою бюст. 

Публика была ошеломлены ее откровенным нарядом. Многие осудили Аллу за выбор такого кричащего лука. 

«Просто ужасно», «Мама дорогая! Совсем с ума посходили!», «Зачем такое декольте?», «Довлатова зеркало потеряла? Как так можно!», «Вы уж простите, но это ту мач», — прокомментировали кадры в Сети.

Добавим, что Анна Семенович на этот раз напротив выбрала лук сдержанный и элегатный. 

Алла Довлатова. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

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