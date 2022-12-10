А глаза блестят: Агата Муцениеце без макияжа похвасталась подарком от таинственного мужчины

Агата Муцениеце уже много лет строит карьеру в кино. Она была в браке с Павлом Прилучным. Звезды сериала «Закрытая школа» восемь лет были вместе. В 2020 году они развелись, чем удивили фанатов. И если Агата переживала, то ее бывший муж стала более закрытым. А в этом году он женился на Зепюр Брутян.
А вот Муцениеце о личной жизни не рассказывает. Она стала одеваться более женственно. Актриса снимается в новых проектах и успевает растить двоих детей. Однако ее все чаще видят в компании Вовы Селиванова, у которого она даже снялась в клипе.
На этот раз Агата похвасталась букетом алых роз. При этом она предстала дома без макияжа. Артистка не в первый раз за последние месяцы получает приятные сюрпризы. У нее появился таинственный воздыхатель, который осыпает ее цветами.
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Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
Поклонники осыпали комплиментами экс-жену Прилучного. Многие отметили, что Агата похорошела. «Вы достойны всех цветов», «Пусть этот букет будет от Вовы», «Вы должны быть счастливой», «Ох, поклонник от вас не отстанет», «Радуемся за вас», «Кто же ваш принц?» — стали писать подписчики.