А глаза блестят: Агата Муцениеце без макияжа похвасталась подарком от таинственного мужчины

А вот Муцениеце о личной жизни не рассказывает. Она стала одеваться более женственно. Актриса снимается в новых проектах и успевает растить двоих детей. Однако ее все чаще видят в компании Вовы Селиванова, у которого она даже снялась в клипе.

На этот раз Агата похвасталась букетом алых роз. При этом она предстала дома без макияжа. Артистка не в первый раз за последние месяцы получает приятные сюрпризы. У нее появился таинственный воздыхатель, который осыпает ее цветами.

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