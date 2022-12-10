Сразила талией: постройневшая Семенович в черном платье миди с кружевами появилась на красной дорожке

На этот раз Анна не смола пропустить одно из главных событий декабря «Золотой граммофон». Она появилась на красной дорожке в черном силуэтном платье миди. Наряд с кружевными рукавами и высокой талией выгодной скрыл изъяны фигуры. Укладка с кудряшками завершила рук в стиле ретро. Семенович сразила публику постройневшими формами.

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