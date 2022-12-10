Сразила талией: постройневшая Семенович в черном платье миди с кружевами появилась на красной дорожке

Анна Семенович является одной из самых известных певиц. Много лет она была частью группы «Блестящие». Артистка не скрывает, что ее всегда обсуждали не только благодаря вокалу, но и нестандартной фигуре. Она порой худеет, а также корректирует фигуру с помощью нарядов. В ее гардеробе много брендовых вещей.
На этот раз Анна не смола пропустить одно из главных событий декабря «Золотой граммофон». Она появилась на красной дорожке в черном силуэтном платье миди. Наряд с кружевными рукавами и высокой талией выгодной скрыл изъяны фигуры. Укладка с кудряшками завершила рук в стиле ретро. Семенович сразила публику постройневшими формами.
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Анна Семенович. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
«На "Граммофоне" собираются самые стильные, самые красивые артисты. Это праздник для всех нас», – поделилась Анна, передает корреспондент сайта Teleprogramma.pro.
Певица раскрыла и свои планы на ближайшее время. В январе она собралась в отпуск, но Рождество отпразднует дома с семьей. К слову, недавно она призналась, что у нее появился возлюбленный.