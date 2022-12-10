Стала копией Аллы: Галкин* показал, как выросла дочка Лиза за время жизни в Израиле

Алла Пугачева продолжает быть для многих любимой певицей. Однако в этом году она уехала в Израиль с семьей. Многие критикуют ее за такой поступок. Но сама Примадонна считает, что о ней плохо отзываются лишь те, кому это выгодно. Она то и дело выходит в свет в Тель-Авиве и проводит время с двойняшками Лизой и Гарри.
И недавно Максим Галкин* воссоединился с семье. Он устроил перерыв в работе до января. На днях его заметили на концерте «БИ-2» с женой. А также юморист успевает играть с наследниками. Недавно он показал сына Гарри, который отрастил волосы.
А вот 10 декабря в соцсетях артист выложил фото Примадонны с дочкой. Если певица была в кожаных шортах и сапожках, то девятилетняя Лиза щегольнула в клетчатой мини-юбке и гольфах. Она прижалась к маме.
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Алла Пугачева с дочкой Лизой. Фото: соцсети звезды
Примечательно, что поклонники давно не видели Лизу. Многие поразились не только тому, как она выросла, но и что девочка стала копией мамы. «Какие красивые», «Наша любимая Лиза», «Как она выросла», «Яблочко от яблоньки», «Какая она взрослая уже», «А наряд какой! Маму затмила», — стали писать подписчики.
*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.