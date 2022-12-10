Стала копией Аллы: Галкин* показал, как выросла дочка Лиза за время жизни в Израиле

И недавно Максим Галкин* воссоединился с семье. Он устроил перерыв в работе до января. На днях его заметили на концерте «БИ-2» с женой. А также юморист успевает играть с наследниками. Недавно он показал сына Гарри, который отрастил волосы.

А вот 10 декабря в соцсетях артист выложил фото Примадонны с дочкой. Если певица была в кожаных шортах и сапожках, то девятилетняя Лиза щегольнула в клетчатой мини-юбке и гольфах. Она прижалась к маме.

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