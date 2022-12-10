«Опять драниками балуется»: Бузова в модных брюках и укороченном жакете не скрыла выпирающий живот на сцене в Минске

Все чаще Ольгу критикуют за слишком откровенные наряды. Телеведущая работает над фигурой, но ее часто подвергают осуждению за лишний вес. На этот раз она решила облачиться в черные брюки с высокой посадкой и укороченный жакет в фиолетовом цвете. Броский лук дополнили серьги и лаконичная прическа. Однако наряд лишь подчеркнул выпирающий живот.

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