«Опять драниками балуется»: Бузова в модных брюках и укороченном жакете не скрыла выпирающий живот на сцене в Минске

Ольга Бузова является одной из самых известных исполнительниц, а также популярной телеведущей. В этом году она снова стала наставницей в шоу «Фактор. By» в Минске. Артистка уже набрала осенью свою команду и приехала, чтобы быть рядом со своими фаворитами в новых этапах борьбы. С собой она взяла несколько образов.
Все чаще Ольгу критикуют за слишком откровенные наряды. Телеведущая работает над фигурой, но ее часто подвергают осуждению за лишний вес. На этот раз она решила облачиться в черные брюки с высокой посадкой и укороченный жакет в фиолетовом цвете. Броский лук дополнили серьги и лаконичная прическа. Однако наряд лишь подчеркнул выпирающий живот.
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На сцене Ольга поддерживала каждого участника своей команды. Она радовалась их успехам. В Сети стали бурно обсуждать образ артистки. «Вроде и красиво, но слишком много всего», «Как ей удается? Вроде стройная, а живот наела», «Опять драниками балуется», «Перед Новым годом Бузова снова балует себя едой и все на боках откладывается», — стали писать подписчики.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды