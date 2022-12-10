Вера Брежнева в белоснежном платье оверсайз спровоцировала слухи о беременности: выступила в Риге

Еще недавно Вера отметилась в Польше. Она в качестве волонтера разбирала коробки на складе для беженцев. А на днях певица выступила в Латвии. Она вышла на сцену в Риге в белоснежном струящемся платье оверсайз с перьями.

Артистка исполнила свою новую песню «Вышиванка». Однако публика удивилась, что она скрыла фигуру. Многие заподозрили ее в беременности.

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