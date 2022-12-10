Вера Брежнева в белоснежном платье оверсайз спровоцировала слухи о беременности: выступила в Риге

Вера Брежнева

Вера Брежнева. Фото: Global Look Press

Певица дала первый концерт за долгое время. Ее наряд вызывал вопросы у публики.

Вера Брежнева является бывшей солисткой группы «ВИА Гра». Она строит сольную карьеру.  Певица долгое время жила в Москве, но теперь перебралась в особняк в Италии. Она живет с мужем  Константином Меладзе и воспитывает дочку Сару, от прошлых отношений. Однако в декабре она вернулась на сцену. 

Еще недавно Вера отметилась в Польше. Она в качестве волонтера разбирала коробки на складе для беженцев. А на днях певица выступила в Латвии. Она вышла на сцену в Риге в белоснежном струящемся платье оверсайз с перьями.

Артистка исполнила свою новую песню «Вышиванка». Однако публика удивилась, что она скрыла фигуру. Многие заподозрили ее в беременности.

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Кадрами с музыкального мероприятия в личном блоге поделилась младшая дочь Веры Брежневой — Сара. Она снимала маму на сцене и поддерживала ее на концерте. По слухам, с ней в Ригу приехал и Меладзе. 

В Сети стали бурно обсуждать лук блондинки. «Очень женственно, но это живот виднеется?», «Странно, что такой наряд. Беременна?», «Давно не видели и теперь ошущение, что в положении», — стали писать пользователи.

 

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