«Мои девчонки»: Галкин* заснял Пугачеву в кожаных шортах-бермудах у бассейна с подросшей дочкой Лизой

Алла Пугачева уже давно стала легендарной певицей. В этом году она уехала с семьей в Израиль. На звездную семью обрушилось много критики, в том числе и со стороны коллег. Примечательно, что на днях Примадонна показала, как реагирует на отношение к ней. Она похвасталась роскошным видом из дома на Земле обетованной.
На этот раз Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* посетила концерт «БИ-2». В Тель-Авиве пара не скучает. Тем более, что у юмориста перерыв в гастролях. 10 декабря он заснял возлюбленную у бассейна. Она принарядилась в лонгслив и кожаные шорты-бермуды. Она позировала с девятилетней Лизой. Девочка облачилась в клетчатую юбку и гольфы с босоножками.
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Алла Пугачева с дочкой Лизой. Фото: соцсети звезды
«Мои девчонки», – заявил Максим*.
Поклонники удивились тому, как выросла Лиза. Многие также осыпали комплиментами Аллу-Борисовну, которая в 73 года может позволить себе демонстрировать ноги. «Красотки», «Лиза так вросла», «Какая у вас красота в декабре», «Алла Борисовна все моложе и моложе», «Так похожи», — стали писать подписчики.
*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.