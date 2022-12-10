«Мои девчонки»: Галкин* заснял Пугачеву в кожаных шортах-бермудах у бассейна с подросшей дочкой Лизой

На этот раз Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* посетила концерт «БИ-2». В Тель-Авиве пара не скучает. Тем более, что у юмориста перерыв в гастролях. 10 декабря он заснял возлюбленную у бассейна. Она принарядилась в лонгслив и кожаные шорты-бермуды. Она позировала с девятилетней Лизой. Девочка облачилась в клетчатую юбку и гольфы с босоножками.

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