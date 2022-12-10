Авербух растрогался: Арзамасова в образе Золушки впервые предстала на сцене со своим подросшим сыном Львом

На этот раз Арзамасова нагрузила себя работой. Она участвует в «Ледниковом периоде», а накануне состоялась премьера спектакля «Золушка» в театре, где ей доверили главную роль. На сцене актриса блистала в пышном платье. Авербух пришел ее поддержать. С ним был годовалый Лев.

Когда Лиза вышла на поклон, то взяла сына на руки. Она вместе с ним красовалась на публике. Мальчик не растерялся. Он был в брюках и горчичном джемпере.

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