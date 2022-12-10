Авербух растрогался: Арзамасова в образе Золушки впервые предстала на сцене со своим подросшим сыном Львом

Лиза Арзамасова является известной актрисой. Недавно она сообщила, что готовится к съемках продолжения сериала «Папины дочки». Поклонники обрадовались, что снова увидят ее в роли Галины Сергеевны. К слову, за минувшие годы актриса успела стать женой и мамой. Она растит сына Льва с мужем Ильей Авербухом.
На этот раз Арзамасова нагрузила себя работой. Она участвует в «Ледниковом периоде», а накануне состоялась премьера спектакля «Золушка» в театре, где ей доверили главную роль. На сцене актриса блистала в пышном платье. Авербух пришел ее поддержать. С ним был годовалый Лев.
Когда Лиза вышла на поклон, то взяла сына на руки. Она вместе с ним красовалась на публике. Мальчик не растерялся. Он был в брюках и горчичном джемпере.
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«Зрительный зал был в восторге. Аплодисменты не утихали. Спектакль получился душевным и эстетически красивым. Хочется отметить потрясающие костюмы и прекрасную сценографию. Желаю спектаклю долгой и яркой жизни, всем рекомендую к посещению и просмотру!
Наш Лев впервые оказался на театральной сцене, вслед за льдом! В этом месяце у Льва насыщенная культурная программа, далее по списку — ледовая сказка «Волшебники страны Оз», – поделился Илья.
Лиза Арзамасова с сыном. Фото: соцсети звезды