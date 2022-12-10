Клава Кока в юбке школьницы обнажила «вкусные» формы: рубашку словно разорвали от страсти

И порой даже вне сцены Клава предстает в провокационных нарядах. Она признавалась, что после съемок для мужского журнала стала более раскованной. Блондинка без стеснения подчеркивает свои достоинства.

На этот раз Кока решила запечатлеться в наряде школьницы. Она покрасовалась в мини-юбке со складками и укороченной рубашке с рваным краем. Певица оголила свой животик. Она едва прикрыла прелести перед камерой.

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