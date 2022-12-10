Клава Кока в юбке школьницы обнажила «вкусные» формы: рубашку словно разорвали от страсти

Клава Кока уже давно строит карьеру на сцене. Она не скрывает, что любит быть в центре внимания. Блондинка недавно выступила на стадионе. Она не только зажигательно спела, но и поразила публику своими образами. Артистка блистала в пикантных нарядах. Она не стала прятать прелести фигуры и даже повалялась в постели на глазах фанатов.
И порой даже вне сцены Клава предстает в провокационных нарядах. Она признавалась, что после съемок для мужского журнала стала более раскованной. Блондинка без стеснения подчеркивает свои достоинства.
На этот раз Кока решила запечатлеться в наряде школьницы. Она покрасовалась в мини-юбке со складками и укороченной рубашке с рваным краем. Певица оголила свой животик. Она едва прикрыла прелести перед камерой.
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Клава Кока. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит Кока. Многие отметили, что у нее кукольная фигура. «Ого, какая кокетка», «Шикарный образ», «Очень соблазнительно», «Идеальный животик», «Какая вы роскошная», «А под юбкой все еще прекраснее», «Умеешь подразнить», — стали писать пользователи Сети.